В Тверской области за выходные остановили 59 пьяных водителей

Водитель в состоянии опьянения совершил ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги рейда "Контроль трезвости", который проходил с 31 марта по 2 апреля.

За три дня на дорогах региона было остановлено 59 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 11 нарушителей выявлено в Твери.

Один из водителей был установлен после того, как на автомобиле "Рено Дастер" врезался в опору ЛЭП на улице 2-я Красина в Твери. От медицинского освидетельствования мужчина отказался, хоть и признался, что выпивал. На него составили административный материал, а машину отправили на спецстоянку.

Госавтоинспекторы призывают граждан сообщать о пьяных водителях по телефонам полиции - 02, 102.