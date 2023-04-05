На лекцию «По тверским страницам русской поэзии» приглашают жителей Твери

Лекция состоится в библиотеке имени Герцена. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителей Твери приглашают на лекцию «По тверским страницам русской поэзии». Её проведёт поэт, журналист и краевед Святослав Михня. Лекция состоится в библиотеке имени Герцена.

На встрече пойдёт речь о величайших поэтах, которые бывали на тверской земле и создавали здесь свои произведения, а также о поэтах, родившихся в терских краях. В программе прозвучат стихотворения классиков и наших современников.

Любителей поэзии ждут в Михайловском зале Герценки 8 апреля в 15:30. 12+