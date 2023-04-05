В Тверской области матери погибшего в СВО героя Алексея Хмелева вручили орден Мужества

Орден Мужества вручили матери погибшего героя Алексея Хмелева Фото: vk.com/udomlya_okrug

29 марта 2023 года военный комиссар Тверской области Игорь Янин вручил орден Мужества матери погибшего в ходе спецоперации добровольца, ветерана боевых действий Алексея Хмелева. Об этом сообщила администрация Удомельского городского округа.

В мае 2022 года Алексей Анатольевич обратился в военный комиссариат, чтобы пойти добровольцем на Донбасс, 8 июля был зачислен в списки войсковой части в Пскове.

В звании младшего сержанта погиб при выполнении боевых задач 6 октября 2022 года. Похоронен 20 октября 2022 года на Аллее Славы Дмитрово-Черкасского кладбища в Твери.