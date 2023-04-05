Жителям Тверской области рассказали, как приготовить полезный суп за 132 рубля

М-м-м, супчик! 5 апреля - Международный день супа. Фото: Виктория ТУШКОВА

5 апреля, в Международный день супа, специалисты Тверьстата, которые регулярно отслеживают цены в магазинах региона, поделились информацией, как приготовить полезный суп за 132 рубля.

"Весной, когда хочется лёгкости и воздушности, будет очень кстати приготовить ароматный овощной суп из цветной капусты. Стоимость 5 порций такого блюда составит около 132 рублей", - сообщают работники тверской статистики.

А вот, собственно, и рецепт:

1. По 150 граммов моркови и лука нужно мелко порезать и обжарить на растительном масле.

2. Около 200 граммов цветной капусты разбить на соцветия и тоже обжарить.

3. 450 граммов картофеля нарезать кубиками и отправить вариться в полутора литрах воды.

4. Добавить туда обжаренные овощи, соль и перец по вкусу, лавровый лист, свежую петрушку (около семи веточек, порезанных мелко).

Приятного аппетита!