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НовостиПолитика5 апреля 2023 16:04

В Твери похоронят погибшего в ходе СВО жителя Западной Двины Вадима Тимошенко

Траурная церемония состоится 6 апреля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вадим Тимошенко погиб в ходе СВО Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа

Вадим Тимошенко погиб в ходе СВО Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа

В Твери 6 апреля 2023 года простятся с погибшим в ходе СВО жителем Западной Двины Вадимом Тимошенко.

- Вадим Андреевич родился 22 декабря 1996 года, принимал участие в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", - сообщает администрация Западнодвинского муниципального округа.

Церемония отпевания начнется в 13:00 в храме на улице Троицкой, 38 в Твери.

В 14:00 начнется траурный митинг. Бойца похоронят на Аллее Героев Дмитрово-Черкасского кладбища.