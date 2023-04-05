В Твери похоронят погибшего в ходе СВО жителя Западной Двины Вадима Тимошенко

Вадим Тимошенко погиб в ходе СВО Фото: администрация Западнодвинского муниципального округа

В Твери 6 апреля 2023 года простятся с погибшим в ходе СВО жителем Западной Двины Вадимом Тимошенко.

- Вадим Андреевич родился 22 декабря 1996 года, принимал участие в спецоперации в составе ЧВК "Вагнер", - сообщает администрация Западнодвинского муниципального округа.

Церемония отпевания начнется в 13:00 в храме на улице Троицкой, 38 в Твери.

В 14:00 начнется траурный митинг. Бойца похоронят на Аллее Героев Дмитрово-Черкасского кладбища.