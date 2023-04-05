В Тверской области выделят средства на развитие 28 домам культуры в районах и округах

В регионе выделят средства 29 ДК на развитие. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

28 домов культуры в муниципалитетах с численностью населения до 50 тысяч человек в 2023 году получат финансовую поддержку на укрепление материальной базы. Решение принято на заседании регионального правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

- В этом году от муниципалитетов поступило 47 заявок на получение поддержки, 28 стали победителями. Это 19 городских и муниципальных округов, 6 районов и 3 сельских поселения, - сообщила пресс-служба областного правительсва.

В 28 домах культуры обновят кресла в зрительных залах, закупят световое, видеопроекционное и звуковое оборудование, одежду сцены, костюмы и музыкальные инструменты.

Поддержка муниципалитетам по этому направлению предоставляются из федерального и областного бюджетов.