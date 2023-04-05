Половину Северного обхода Твери планируют открыть в 2023 году

Запуск движения планируется в конце декабря 2023 года Фото: russianhighways.ru

Строители Северного обхода Твери приступили к надвижке пролетного строения на мосту через реку Тверцу. Об этом сообщает ГК "Автодор".

- Строительство Северного обхода Твери идет хорошими темпами. В наших планах уже в этом году открыть половину всей дороги, и мы уверенно движемся к намеченной цели. На май намечена надвижка пролетного строения на мосту через Волгу, а сегодня мостовики делают надвижку пролетного строения на мосту через реку Тверцу - и здесь тоже работы начались почти на месяц раньше запланированного срока, - отметил заместитель председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что мосты через Волгу и Тверцу - самые сложные на обходе.

Запуск движения на всем первом пусковом комплексе планируется в конце декабря 2023 года, в том числе и по мосту через Тверцу.