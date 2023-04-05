Почти 5 500 многодетных семей Тверской области получают ежемесячное пособие

Размер пособий разнится в зависимости от количества детей в семье. Фото: Анастасия Осипова

5499 многодетные семьи в Тверской области получают региональное ежемесячное пособие . Из них большинство - 4535 - семьи с тремя детьми.

- Мы стараемся обеспечить семьям региона, особенно многодетным, как можно большую поддержку, чтобы они видели перспективы и оставались в Тверской области, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Это особие предусмотрено всем многодетным семьям независимо от уровня их дохода в случае, если им не назначена ежемесячная региональная соцвыплата на третьего или последующих детей.

Размер ежемесячной финансовой поддержки зависит от количества детей. Выплата ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции. В настоящее время семьи с тремя детьми получают 1674 рубля, те, кто воспитывает четверых детей – 2344 рубля, пятерых – 3070 рублей, шестерых – 3851 рубль, семерых– 4688 рублей. Семьям, где подрастает восемь детей, предусмотрено пособие в размере 5581 рубль, девять детей – 6530 рублей, десять детей – 7534 рубля, одиннадцать и более детей – 8595 рублей.

Пособие назначается центром выплат «Тверская семья» по заявлению одного из родителей.

В настоящее время в Верхневолжье действует целый комплекс мер поддержки семей с детьми, в том числе по национальному проекту «Демография».