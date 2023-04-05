В Тверской области запланированы различные ремонтные работы в 10 детсадах

Одним из детсадов где запланированы ремонтные работы садик №131 на улице Дачной в Твери. Фото: VK/МБДОУ детский сад №131 Тверь

В областной программе по укреплению материально-технической базы учреждений образования в 2023 году закладываются деньги на ремонт пяти детских садов дополнительно. Таким образом работы проведут в 10 детсадах.

Решение принято на заседании правительства региона, которое 4 апреля провёл губернатор Игорь Руденя.

В детском саду «Радуга» Осташковского округа отремонтируют кровлю, в детсаду №2 Максатихинского округа обустроят территорию, в детском саду №28 Ржевского округа заменят окна. Выполнение работ по комплексной безопасности запланировано в детском саду «Улыбка» Лихославльского округа и «Березке» Сонковского округа. В последнем садике также обустроят территорию.

В детском саду №2 Торопецкого района благоустроят территорию, капитально отремонтируют фасад и заменят ограждение, в детских садах №131 Твери и №2 Нелидовского округа проведут капремонт кровли. В детском саду №4 ЗАТО Озерный отремонтируют сети водоснабжения и водоотведения, а также трубы отопления подвальной части здания, заменят окна. В торжокском детском саду №12 отремонтируют ограждения.

В прошлом году в рамках региональной программы работы прошли в 13 детских садах.