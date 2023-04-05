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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:19

В Твери покажут фильм "Отважные" о героях СВО

6-7 апреля пройдёт региональный этап фестиваля «Кино на службе Отечеству»
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
6 и 7 апреля пройдёт региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»

6 и 7 апреля пройдёт региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»

Фото: Виктория ТУШКОВА

6 и 7 апреля в Твери пройдёт региональный этап Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству». Мероприятие проводится с целью донесения правдивой информации до зрителя о военнослужащих, добровольцах, о событиях, происходящих на Донбассе.

6 апреля в 17:30 в киноконцертном зале "Панорама" будет показан документальный фильм «Отважные» режиссера Олеси Шигиной. В основе концепции фильма - живая съемка мобильной камерой, которая позволяет полностью погрузиться в реальность происходящего. Вход свободный.

В рамках фестиваля состоится концерт.

7 апреля фильм "Отважные" будет показан в Тверском государственном университете и Тверском суворовском военном училище. Также состоится встреча зрителей с режиссером киноленты и известным российским музыкантом Алексеем Поддубным.