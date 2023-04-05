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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:05

Ежедневно с улиц Твери коммунальщики вывозят по 100 кубометров смёта

На линии работает 20 единиц техники
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Ежедневно на линию выходит свыше 20 единиц техники

Ежедневно на линию выходит свыше 20 единиц техники

Фото: Александр ЖМУЛИН

Специалисты МУП "ЖЭК" в круглосуточном режиме проводят механическую и ручную уборку проезжей части и тротуаров, вывоз смёта и мусора.

Ежедневно на линию выходит свыше 20 единиц техники предприятия: подметально-уборочные машины, погрузчики, самосвалы, тракторные щётки. Вручную улицы убирают около сотни дворников.

- Каждый день вывозится свыше 100 кубометров смёта, - отмечают в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. - Сейчас основной акцент делается на магистральные улицы, но в течение месяца планируется провести работы на всех объектах улично-дорожной сети города.

На прошлой неделе убрано более 400 километров городских улиц, вывезено свыше 810 кубометров смёта и порядка 28 тонн мусора.

В рамках противопаводковых мероприятий откачано более 20 тысяч кубометров воды, прочищено около 400 метров сетей ливневой канализации и водоперепускных труб. Подтопления в городе ликвидированы.

- В ближайшее время начнётся обновление дорожной разметки, восстановление и покраска бордюрного камня, остановочных комплексов и ограждений, - сообщили в администрации Твери.