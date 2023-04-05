Ежедневно с улиц Твери коммунальщики вывозят по 100 кубометров смёта

Ежедневно на линию выходит свыше 20 единиц техники Фото: Александр ЖМУЛИН

Специалисты МУП "ЖЭК" в круглосуточном режиме проводят механическую и ручную уборку проезжей части и тротуаров, вывоз смёта и мусора.

Ежедневно на линию выходит свыше 20 единиц техники предприятия: подметально-уборочные машины, погрузчики, самосвалы, тракторные щётки. Вручную улицы убирают около сотни дворников.

- Каждый день вывозится свыше 100 кубометров смёта, - отмечают в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери. - Сейчас основной акцент делается на магистральные улицы, но в течение месяца планируется провести работы на всех объектах улично-дорожной сети города.

На прошлой неделе убрано более 400 километров городских улиц, вывезено свыше 810 кубометров смёта и порядка 28 тонн мусора.

В рамках противопаводковых мероприятий откачано более 20 тысяч кубометров воды, прочищено около 400 метров сетей ливневой канализации и водоперепускных труб. Подтопления в городе ликвидированы.

- В ближайшее время начнётся обновление дорожной разметки, восстановление и покраска бордюрного камня, остановочных комплексов и ограждений, - сообщили в администрации Твери.