С 5 по 7 апреля оранжерея Тверского императорского дворца закрыта для посещения

В залах оранжереи проходит переэкспозиция Фото: vk.com/tvergallery

С 5 по 7 апреля выставочные залы оранжереи Тверского императорского дворца закрыты для посещения. В залах проводится переэкспозиция.

Об этом сообщили сотрудники Тверской областной картинной галереи.

Далее посещения будут проводиться в соответствии с режимом работы: понедельник - выходной, вторник - экскурсионный день, среда - четверг, суббота - воскресенье с 11:00 до 18:00, пятница с 11:00 до 20:00.

Телефон для справок: (4822) 34-31-56, 34-62-43.