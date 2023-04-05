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НовостиОбщество5 апреля 2023 12:42

В Твери православные женщины связали для бойцов СВО 332 пары носков

Акцию проводит Тверское отделение "Союза православных женщин"
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вместе с носками бойцам передают трогательные детские послания Фото: tvereparhia.ru

Вместе с носками бойцам передают трогательные детские послания Фото: tvereparhia.ru

За время Великого поста участницы Тверского отделения "Союза православных женщин" связали 332 пары носков для бойцов СВО.

Акция была запущена 4 ноября 2022 года. За пять месяцев связано больше 1000 пар.

В связанные носки женщины складывают трогательные записки и послания. Собирают сладости и гуманитарную помощь.

К акции присоединились образовательные учреждения. Педагоги передают в Союз красочные детские открытки.