В Ботаническом саду Твери расцвел цветок, вызывающий демонов

Популярность у садоводов морозник снискал за морозостойкость и декоративность Фото: vk.com/hortus/sensemilia

В старинном парке Ботанического сада Твери зацвели морозники или, как еще их называют, зимовники (Helleborus) - род многолетних растений из семейства Лютиковые.

В коллекциях сада произрастает несколько видов, форм и сортов морозника, в частности морозник красноватый. Родом он из Восточной Европы.

- В Средневековой Европе верили, что именно с помощью морозника, применив определенные ритуалы, можно вызвать демонов и темные силы. Морозник считали растением мистическим и почитали, как цветок колдунов и знахарей, - рассказали в соцсети сотрудники Ботанического сада.

Популярность у садоводов морозник снискал за морозостойкость и декоративность фактически в течение всего года. Растение ценят за раннее весеннее цветение. Выведено несколько декоративных гибридных сортов. Однако садоводам важно помнить, что в корневищах морозника краснеющего содержатся алкалоиды и гликозиды, которые делают растение ядовитым.