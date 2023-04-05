В Ботаническом саду Твери расцвел цветок, вызывающий демонов

Популярность у садоводов морозник снискал за морозостойкость и декоративность Фото: vk.com/hortus/sensemilia
В старинном парке Ботанического сада Твери зацвели морозники или, как еще их называют, зимовники (Helleborus) - род многолетних растений из семейства Лютиковые.
В коллекциях сада произрастает несколько видов, форм и сортов морозника, в частности морозник красноватый. Родом он из Восточной Европы.
- В Средневековой Европе верили, что именно с помощью морозника, применив определенные ритуалы, можно вызвать демонов и темные силы. Морозник считали растением мистическим и почитали, как цветок колдунов и знахарей, - рассказали в соцсети сотрудники Ботанического сада.
Популярность у садоводов морозник снискал за морозостойкость и декоративность фактически в течение всего года. Растение ценят за раннее весеннее цветение. Выведено несколько декоративных гибридных сортов. Однако садоводам важно помнить, что в корневищах морозника краснеющего содержатся алкалоиды и гликозиды, которые делают растение ядовитым.