У дома разрушается фасад и крыльцо Фото: vk.com/vktver

В Твери разрушается фасад дома на проспекте Победы, 41. Об этом сообщили жители в паблике "Тверь ВКонтакте" в соцсети.

- Фасад рушится, дворник даже кирпичи не убирает, крыльцо не ремонтируют, в УК обращались не раз, просили принять меры, но тишина, - жалуются подписчики.

Под постом ситуация прокомментировали Государственная жилищная инспекция.

- Собственниками указанного дома выбран непосредственный способ управления. Обслуживающей организацией принимаются меры по ограждению опасного участка. Ремонтные работы будут проведены при благоприятных погодных условиях, - сообщили специалисты ведомства.

Также жители сообщают, что аналогичным образом рушится фасад соседнего дома №39/43.

Там, по сообщению Государственной жилищной инспекции, управляющая компания в ближайшее время проведет осмотр несущих конструкций дома и примет необходимые меры.