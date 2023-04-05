У дома разрушается фасад и крыльцо Фото: vk.com/vktver
В Твери разрушается фасад дома на проспекте Победы, 41. Об этом сообщили жители в паблике "Тверь ВКонтакте" в соцсети.
- Фасад рушится, дворник даже кирпичи не убирает, крыльцо не ремонтируют, в УК обращались не раз, просили принять меры, но тишина, - жалуются подписчики.
Под постом ситуация прокомментировали Государственная жилищная инспекция.
- Собственниками указанного дома выбран непосредственный способ управления. Обслуживающей организацией принимаются меры по ограждению опасного участка. Ремонтные работы будут проведены при благоприятных погодных условиях, - сообщили специалисты ведомства.
Также жители сообщают, что аналогичным образом рушится фасад соседнего дома №39/43.
Там, по сообщению Государственной жилищной инспекции, управляющая компания в ближайшее время проведет осмотр несущих конструкций дома и примет необходимые меры.