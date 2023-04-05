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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 10:50

В Тверской области при пожаре в бесхозном строении погиб человек

На месте работали спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
При пожаре погиб человек

При пожаре погиб человек

Фото: Мария ОСИПОВА

Сообщение о пожаре в городе Нелидово, на улице Карла Маркса, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 1:54 ночи 5 апреля.

Пожар произошел в бесхозном строении с печным отоплением. На место выезжали подразделения ПСЧ-42.

Пожар потушили в 5:30 утра.

- В 5.50 при разборе завалов обнаружены фрагменты тела человека, личность устанавливается. В результате пожара огнем уничтожена кровля повреждены стены по всей площади. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.