В Твери опекуну ребенка неправомерно отказали в получении выплат

Опекун через прокуратуру и суд добивается выплат на ребенка Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Московского района Твери рассмотрено обращение местной жительницы, являющейся опекуном несовершеннолетнего ребенка. Женщина сообщила об отказе Центра выплат "Тверская семья" в назначении ей ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Установлено, что опекун трижды обращалась с заявлениями о назначении выплаты. К заявлениям прилагала распоряжение соцзащиты об установлении опеки над несовершеннолетним, поскольку мать ребенка заключена под стражу, отец - юридически отсутствует, и ребенок признан оставшимся без попечения родителей.

Учитывая, что единственным законным представителем ребенка является его опекун, решения об отказе в назначении ежемесячной выплаты, являются незаконными.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием признать за опекуном право на получение ежемесячной денежной выплаты.

Требования удовлетворены, решение не вступило в законную силу.