На рынках в Тверской области торговали невсхожими семенами

В Тверской области проходят проверки качества семян Фото: Евгения ГУСЕВА

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории проверили сортовые и посевные качества семян, реализуемых в Тверской области.

Образцы посадочного материала были отобраны Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям на рынках в Вышнем Волочке, Осташкове и Рамешках.

Некачественными оказались отечественные семена щавеля сорта "Крупнолистный", укропа сорта "Кибрай", петрушки сортов "Богатырь" и "Итальянский гигант", моркови сортов "Нантская красная" и "Нантская 4".

Фактические показатели их всхожести по результатам испытаний оказались значительно ниже нормативных значений.

Результаты испытаний направлены в надзорные ведомства для принятия мер.