Участок дороги в Калининском районе привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку
Фото: Ольга Крыльцова
В прокуратуру Калининского района обратились жители поселка Восток с жалобой на состояние автодороги "Славное-Восток" протяженностью около 6 км.
Установлено, что дорога находится в ненадлежащем состоянии, на ней имеются многочисленные выбоины, отсутствует разметка.
Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление с требованием к Дирекции территориального дорожного фонда и министерству транспорта Тверской области устранить выявленные нарушения.
Требования удовлетворены, нарушения устранены.