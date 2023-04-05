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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:56

Участок дороги в Калининском районе привели в порядок после вмешательства прокуратуры

С жалобой обратились жители поселка Восток
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура провела проверку

Прокуратура провела проверку

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Калининского района обратились жители поселка Восток с жалобой на состояние автодороги "Славное-Восток" протяженностью около 6 км.

Установлено, что дорога находится в ненадлежащем состоянии, на ней имеются многочисленные выбоины, отсутствует разметка.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление с требованием к Дирекции территориального дорожного фонда и министерству транспорта Тверской области устранить выявленные нарушения.

Требования удовлетворены, нарушения устранены.