Участок дороги в Калининском районе привели в порядок после вмешательства прокуратуры

Прокуратура провела проверку Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Калининского района обратились жители поселка Восток с жалобой на состояние автодороги "Славное-Восток" протяженностью около 6 км.

Установлено, что дорога находится в ненадлежащем состоянии, на ней имеются многочисленные выбоины, отсутствует разметка.

Прокуратурой направлено в суд административное исковое заявление с требованием к Дирекции территориального дорожного фонда и министерству транспорта Тверской области устранить выявленные нарушения.

Требования удовлетворены, нарушения устранены.