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НовостиОбщество5 апреля 2023 6:14

Житель Тверской области незаконно срубил 124 дерева черной ольхи

Ущерб составил 600 000 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Осужденный получил условный срок

Осужденный получил условный срок

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области за незаконную рубку деревьев осужден житель Пеновского округа (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина договорился с жителем деревни Мариницы о расчистке земельного участка от сухих веток и поваленных деревьев. С целью собственной выгоды он также за пределами участка, на берегу озера, на территории Истоко-Двинского участкового Осташковского лесничества срубил 124 дерева черной ольхи. Ущерб составил 600 тыс. рублей.

Осужденный получил условный срок. С него будет взыскан причиненный ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил.