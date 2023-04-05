Житель Тверской области незаконно срубил 124 дерева черной ольхи

Осужденный получил условный срок Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области за незаконную рубку деревьев осужден житель Пеновского округа (ч. 3 ст. 260 УК РФ).

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина договорился с жителем деревни Мариницы о расчистке земельного участка от сухих веток и поваленных деревьев. С целью собственной выгоды он также за пределами участка, на берегу озера, на территории Истоко-Двинского участкового Осташковского лесничества срубил 124 дерева черной ольхи. Ущерб составил 600 тыс. рублей.

Осужденный получил условный срок. С него будет взыскан причиненный ущерб.

Приговор суда в законную силу не вступил.