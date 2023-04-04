Женщину-наркокурьера задержали полицейские на улице в Торжке Тверской области

Женщину с наркотиками задержала полиция на улице Торжка Фото: Виктория ТУШКОВА

Сотрудники наркоконтроля регионального УМВД совместно с участковым в Торжке задержали 44-летнюю местную жительницу. По оперативной информации, женщина приобретала наркотики и сбывала через закладки на улицах города.

При личном досмотре у злоумышленницы был обнаружен полимерный свёрток, в котором находилось 97 свёртков с запрещенным веществом, что подтверждается экспертизой. Общий вес изъятых наркотиков составил более 90 грамм.

Женщина задержана и водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.