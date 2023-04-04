В Твери 20 работодателям рекомендовали увеличить зарплаты сотрудникам

На заседание комиссии были приглашены свыше 20 работодателей Фото: администрация Твери

В администрации Твери под председательством заместителя главы администрации Андрея Гаврилина состоялось заседание межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы.

В заседании приняли участие представители администрации города, Межрайонной инспекций ФНС России, Тверского Фонда социального страхования Российской Федерации, прокуратуры Московского и Пролетарского районов города.

На заседание комиссии были приглашены свыше 20 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) и компаний, имеющих задолженность по имущественным налогам.

- В поле зрения комиссии попали организации, занимающиеся пассажирскими перевозками, оказанием платных медуслуг, строительством, торговлей. Члены комиссии настоятельно рекомендовали руководителям организаций в ближайшее время привести заработные платы работников в соответствие с МРОТ (16 242 рубля), - сообщили в пресс-службе администрации Твери.