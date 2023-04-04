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НовостиОбщество4 апреля 2023 17:43

Трем многодетным семьям в Тверской области выдали участки без инфраструктуры

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ходе проверки прокуратура выявила нарушения

В ходе проверки прокуратура выявила нарушения

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Калязинского района обратились три многодетные семьи с жалобой на нарушение жилищных прав.

В ходе проверки выяснилось, что заявителям предоставлены земельные участки в Калязине, которые не были обеспечены инженерной и транспортной инфраструктурой.

Прокуратура направила иски в суд. Требования были удовлетворены, но ответчик - местная администрация - их обжаловал в апелляционном и кассационном порядке.

- Определениями судебной коллегии по административным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции доводы возражений прокурора признаны обоснованными, решения судов первой и апелляционной инстанций оставлены без изменения, жалобы органа местного самоуправления - без удовлетворения, - сообщили в прокуратуре Тверской области.