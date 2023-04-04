В Тверской области выявили шесть "черных" кредиторов и финансовую пирамиду

Организации занимались незаконной выдачей кредитов и выманивали деньги вкладчиков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В прошлом году Банк России выявил семь зарегистрированных в Тверской области нелегальных участников финрынка: 6 "черных" кредиторов и финансовую пирамиду. Они занимались незаконной выдачей кредитов и выманивали деньги вкладчиков.

- Многие из них маскируются под вывеской ломбарда, но при этом не состоят в государственном реестре ломбардов и выдают займы тверичанам под залог их имущества, но уже незаконно. Мошенники могут действовать под видом комиссионного магазина, микрофинансовой организации и также, как и ломбарды предоставлять краткосрочные займы населению под залог движимого имущества без специального разрешения Банка России. Взаимодействие с «черными кредиторами» влечет за собой немало рисков, - прокомментировала эксперт тверского отделения Банка России Ольга Добрякова.

Узнать, подконтрольна ли организация Банку России, можно на официальном сайте регулятора в специальном разделе "Проверить финансовую организацию". В настоящее время в списке числится более 8,7 тысяч организаций, из них семь тверских.