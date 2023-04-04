Росгвардейцы задержали 24-летнего жителя Тверской области, находившегося в федеральном розыске

Росгвардейцы задержали 24-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Сотрудники вневедомственной охраны по Калязинскому району регионального Управления Росгвардии на одной из улиц задержали 24-летнего жителя Тверской области, находившегося в федеральном розыске.

На улице росгвардейцы заметили шатающегося мужчину. Прохожий оказался пьян, его доставили в полицию. В ходе разбирательства выяснилось, что молодой человек ранее неоднократно судим и в настоящий момент находится в федеральном розыске УФСИН России по Тверской области за угон автомобиля (ст. 166 УК РФ). Мужчина уклонился от назначенных ему судом принудительных работ.

О задержании сообщено инициатору розыска.