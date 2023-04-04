В Белом Тверской области река Обша вышла из берегов

В Белом объявлено высокое половодье Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

4 апреля в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о подтоплении приусадебных участков в городе Белый из-за подъема воды в реке Обша.

На место подтопления убыли ОГ Бельского ПСГ, представители администрации Бельского округа.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.