Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 апреля 2023 17:24

В Белом Тверской области река Обша вышла из берегов

Подтоплены приусадебные участки
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Белом объявлено высокое половодье Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Белом объявлено высокое половодье Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

4 апреля в ГУ МЧС России по Тверской области поступило сообщение о подтоплении приусадебных участков в городе Белый из-за подъема воды в реке Обша.

На место подтопления убыли ОГ Бельского ПСГ, представители администрации Бельского округа.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.