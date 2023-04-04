5 апреля в Калязине Тверской области простятся с трагически погибшим 10-летним мальчиком

Мальчика нашли погибшим 2 апреля... Фото: Евгений КУЦ

5 апреля в Калязине Тверской области состоится прощание с Захаром Ярёменко, 10-летним мальчиком, найденным погибшим 2 апреля.

О прощании сообщает администрация Калязинского района: "Для всех, кто захочет проводить мальчика и поддержать его семью, сообщаем, что отпевание Захара пройдёт завтра, 5 апреля в 12.00, в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Заречье. Чин отпевания проведет иеромонах Амвросий Желябовский. В 13.00 во дворе дома № 11 на ул. Декабристов состоится прощание."

Напомним, мальчик пропал 31 марта - ушёл из дома погулять и не вернулся. Для его поисков был организован штаб. Ребёнка искали сотрудники СК, полиции, МЧС, кинологи, водолазы, сотни волонтёров из Тверской и соседних областей, неравнодушные жители Калязина.

2 апреля 2023 года мальчика нашли погибшим. Его тело обнаружили в одном из недостроенных частных домов Калязина. По сообщению следственных органов, признаков криминальной смерти обнаружено не было.