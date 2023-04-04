В Западной Двине подтопило приусадебные участки

В Западной Двине подтопило участки Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

4 апреля в Западной Двине из-за подъема воды в реке Западная Двина подтопило приусадебные участки. Информация поступила в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место подтопления убыли группы Западнодвинского ПСГ,администрации Западнодвинского МО.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности в случае подтопления: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.