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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:25

В Западной Двине подтопило приусадебные участки

Река вышла из берегов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Западной Двине подтопило участки Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Западной Двине подтопило участки Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

4 апреля в Западной Двине из-за подъема воды в реке Западная Двина подтопило приусадебные участки. Информация поступила в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место подтопления убыли группы Западнодвинского ПСГ,администрации Западнодвинского МО.

Спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности в случае подтопления: отключить газ, электричество и воду, погасить огонь в горящих печах; поднять на верхние этажи ценные вещи и документы; отвязать собак и выпустить животных из помещений; освободить подвалы; подготовиться к возможной эвакуации.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.