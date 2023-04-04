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НовостиОбщество4 апреля 2023 13:20

В Твери проверили сливочное масло, которое поступило из Нижегородской области

Проба была отобрана в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Сливочное масло оказалось фальсификатом

Сливочное масло оказалось фальсификатом

Фото: Андрей МИНАЕВ

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории был проверен образец сливочного масла "Крестьянское" жирностью 72,5%, произведенный в Нижегородской области. Проба продукта была отобрана в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Тверской области.

В ходе исследований установлено, что в масле содержатся жиры немолочного происхождения.

Данные о фальсификации продукта направлены в межрегиональное Управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении производителя.