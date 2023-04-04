В Твери проверили сливочное масло, которое поступило из Нижегородской области

Сливочное масло оказалось фальсификатом
Фото: Андрей МИНАЕВ
Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории был проверен образец сливочного масла "Крестьянское" жирностью 72,5%, произведенный в Нижегородской области. Проба продукта была отобрана в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в Тверской области.
В ходе исследований установлено, что в масле содержатся жиры немолочного происхождения.
Данные о фальсификации продукта направлены в межрегиональное Управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении производителя.