В Тверской области возможно изменение сроков охоты на водоплавающую дичь

В Тверской области сдвинули дату начала охоты на дичь Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области информирует о возможном переносе сроков проведения весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в 2023 году в Тверской области на более поздние сроки.

Охотников просят учитывать данную информацию при планировании весенней охоты.

Напомним, что традиционно охота на водоплавающую и боровую дичь открывается в начале апреля и длится от 10 до 30 дней. Точные сроки зависят от района.

Справки по срокам охоты принимаются по телефону Минприроды: 8 (4822) 73-31-83.