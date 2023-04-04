В Тверской области стартовал Чемпионат профессионального мастерства среди молодежи

В регионе начались состязания Чемпионата профмастерства. Фото: Андрей Зубов (предоставлено ПТО)

4 апреля в Твери начались состязания регионального этапа Чемпионата профмастерства «Профессионалы». Как сообщила пресс-служба областного правительства, свыше 200 студентов колледжей, а также школьников выпускных классов будут соревноваться в 33 компетенциях.

Приветствие участникам направил губернатор Игорь Руденя:

- Уверен, что состязания позволят участникам в полной мере раскрыть свой потенциал. Продемонстрировать знания и навыки, помогут молодым специалистам сделать первые шаги в профессии, найти работу по душе в Тверской области. Пусть каждый из вас станет профессионалом высокого класса, своим трудом внесет личный вклад в развитие Верхневолжья и всей нашей страны.

Участники Чемпионата профмастерства продемонстрируют свои знания и навыки по направлениям «Агрономия», «Ландшафтный дизайн», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Дошкольное воспитание», «Интернет-маркетинг», «Медицинский и социальный уход», «Ресторанный бизнес», «Кирпичная кладка», «Реклама» и другим.

Деловая программа Чемпионата включает конференцию, круглые столы, брифинги и мастер-классы для школьников.

Основной площадкой регионального этапа Чемпионата профмастерства станет Тверской колледж сервиса и туризма.

Победители региональных этапов по всей стране в июне и июле этого года примут участие в отборочном этапе. Финалы пройдут с 11 по 15 сентября в Великом Новгороде и с 25 по 29 ноября в Санкт-Петербурге.