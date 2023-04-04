В Твери стреляли в пассажирский автобус

Пуля попала в стекло салона. Фото: Александр Колесов.

Днём 4 апреля в Твери кто-то стрелял в пассажирский автобус №208 "Транспорта Верхневолжья". ЧП произошло около 13:35.

Автобус двигался мимо остановки "Улица Скворцова-Стапанова", когда пуля (предположительно из пневматического оружия) попала в боковое окно салона. В автобусе были пассажиры.

Отверстие от пули. Фото: Александр Колесов.

- Никто сначала ничего не понял, просто услышали хлопок. А потом увидели, что стекло покрылось сеточкой и в нём небольшое круглое отверстие. У этого окна в тот момент стояла женщина, но с ней всё хорошо. Никто не пострадал, - рассказал "КП"-Тверь" очевидец произошедшего.

Водитель остановил машину и высадил пассажиров, после чего отправился в парк.