В Торжке простились с тремя бойцами, погибшими в ходе СВО

Героев в последний путь проводили с воинскими почестями Фото: Дарья Мартиросьян

4 апреля 2023 года в Торжке в городском ДК состоялась церемония прощания с погибшими в ходе СВО бойцами Игнатом Бондарем, Иваном Корсакасом, Андреем Соловьевым.

Проводить бойцов в последний путь пришли местные жители, родственники, друзья, представители администрации и военного комиссариата.

- Игнат Иванович Бондарь, Иван Андреевич Корсакас, Андрей Викторович Соловьев навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах - настоящими мужчинами, патриотами России, достойно, с честью исполнившими свой долг перед Родиной, - выразила соболезнования родным и близким бойцов администрация города Торжка.

Траурный митинг по погибшим проходит на городском кладбище. Героев похоронят с воинскими почестями.