В Твери, Кимрах и Торжке продолжается строительство детских поликлиник

Строительство поликлиник началось в прошлом году. Фото: ПТО

3 апреля губернатор Игорь Руденя провел заседание областной бюджетной комиссии. Рассматривался вопрос финансирования строительства детских поликлиник в Твери, Кимрах и Торжке. Один из объектов находится в высокой степени готовности.

Работы ведутся в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Тверской области» нацпроекта «Здравоохранение».

В Кимрах строятся две поликлиники (на 200 мест каждая): первая - на территории центральной районной больницы на Борковском шоссе, вторая на улице Южная. За основу взят проект детской поликлиники, открытой в конце 2019 года в микрорайоне «Южный» Твери.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, здание поликлиники при ЦРБ готовится к вводу в эксплуатацию. В другой поликлинике завершается монтаж вентилируемого фасада, инженерных систем, медоборудования, выполняется благоустройство территории.

Также сообщается, что в Твери на объекте проводится монтаж вентилируемого фасада, инженерных сетей, ведётся внутренняя отделка помещений.