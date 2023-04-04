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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:35

В лесах Оленинского округа нашли скелет человека

СК проводит проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
СК проводит проверку по факту обнаружения скелета человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

СК проводит проверку по факту обнаружения скелета человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесах Оленинского муниципального округа скелетированных останков человека.

Место происшествия осмотрели следователи и сотрудники полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления личности погибшего назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.