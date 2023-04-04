В лесах Оленинского округа нашли скелет человека

СК проводит проверку по факту обнаружения скелета человека Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Нелидовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту обнаружения в лесах Оленинского муниципального округа скелетированных останков человека.

Место происшествия осмотрели следователи и сотрудники полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Для установления личности погибшего назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.