В Тверской области молодого мужчину будут судить за грабеж

Уголовное дело направлено в суд Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Андреапольского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 25-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ).

В феврале 2023 года обвиняемый приехал домой к знакомому для выяснения отношений и в ходе ссоры увидел мобильный телефон потерпевшего. Мужчина просил не забирать телефон, но обвиняемый вытащил из него сим-карты и скрылся с похищенным.

Ущерб составил более 15 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.