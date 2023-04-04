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НовостиОбщество4 апреля 2023 6:30

Житель Тверской области незаконно нарубил елей на миллион рублей

Пять деревьев были спилены вдоль дороги
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Житель Тверской области напилил леса на миллион рублей

Житель Тверской области напилил леса на миллион рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Зубцовского района выявлен факт незаконной рубки пяти елей в районе деревни Столипино в 150 метрах от автодороги Столипино - Моилово - Аболешево.

По информации Зубцовского участкового лесничества место незаконной рубки находится на землях лесного фонда в особо охраняемой природной территории. Ущерб оценен в 1 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.