Житель Тверской области незаконно нарубил елей на миллион рублей

Житель Тверской области напилил леса на миллион рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратурой Зубцовского района выявлен факт незаконной рубки пяти елей в районе деревни Столипино в 150 метрах от автодороги Столипино - Моилово - Аболешево.

По информации Зубцовского участкового лесничества место незаконной рубки находится на землях лесного фонда в особо охраняемой природной территории. Ущерб оценен в 1 млн рублей.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.