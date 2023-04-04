Житель Тверской области незаконно нарубил елей на миллион рублей

Житель Тверской области напилил леса на миллион рублей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокуратурой Зубцовского района выявлен факт незаконной рубки пяти елей в районе деревни Столипино в 150 метрах от автодороги Столипино - Моилово - Аболешево.
По информации Зубцовского участкового лесничества место незаконной рубки находится на землях лесного фонда в особо охраняемой природной территории. Ущерб оценен в 1 млн рублей.
Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы, по результатам рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.