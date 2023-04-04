В Твери сотруднику фирмы не произвели расчет после увольнения

Работодатель задолжал сотруднику 23 000 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Заволжского района Твери обратился местный житель с жалобой на нарушение организацией требований трудового законодательства.

Установлено, что заявитель уволен из организации по собственному желанию, но окончательный расчет в день увольнения с ним не произведен.

Прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в результате которых работнику выплачен окончательный расчет в размере 23 000 рублей, руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.