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НовостиОбщество4 апреля 2023 6:14

В Твери сотруднику фирмы не произвели расчет после увольнения

Работодателя привлекли к ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Работодатель задолжал сотруднику 23 000 рублей

Работодатель задолжал сотруднику 23 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В прокуратуру Заволжского района Твери обратился местный житель с жалобой на нарушение организацией требований трудового законодательства.

Установлено, что заявитель уволен из организации по собственному желанию, но окончательный расчет в день увольнения с ним не произведен.

Прокуратурой принят комплекс мер реагирования, в результате которых работнику выплачен окончательный расчет в размере 23 000 рублей, руководитель организации привлечен к административной ответственности в виде предупреждения.