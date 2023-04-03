Указом Президента России награждены трое жителей Тверской области

Трое жителей Верхневолжья отмечены госнаградами. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Президент России подписал Указ о награждении орденами, медалями, почетным знаком «За успехи в труде» и знаками отличия, а также о присвоении почетных званий. Среди награжденных - трое жителей нашего региона. Их поздравил губернатор Игорь Руденя.

Медалью «За отвагу на пожаре» награждены спасатели Управления противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области Артем Кудрявцев и Евгений Маркварт.

- Ваши профессионализм и верность долгу достойно прошли проверку в экстремальных ситуациях, получили высокую оценку на государственном уровне, - отметил губернатор.

Артем Кудрявцев и Евгений Маркварт участвовали в аварийно-спасательных работах при пожаре 21 апреля 2022 года в здании Центрального Научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны.

- В условиях сильного задымления проводили эвакуацию людей, спасали их жизни. Проявили смелость, решительность и мужество, - уточнила пресс-служба областного правительства.

За заслуги в области здравоохранения ордена Пирогова удостоена заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Тверской области Светлана Елисеева. Она более 40 лет посвятила медицине и продолжает на благо людей заниматься делом своей жизни. .

- Не сомневаюсь, что Ваши опыт и профессионализм и впредь будут залогом Вашей успешной деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия тверского региона, - подчеркнул в поздравлении глава региона.