В Тверской области жители сплели 17-метровые маскировочные сети для бойцов СВО

17-метровые маскировочные сети сплели местные активисты Фото: vk.com/ostachkovsky_okrug

На базе Осташковской автошколы ДОСААФ России юнармейский отряд "Ратник", молодёжь и активисты округа приняли участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов, участвующих в спецоперации.

30 марта жители завершили работу над плетением маскировочных сетей площадью 17 на 4 метра.

- В скором времени сети и другие не менее важные средства и вещи будут направлены на передовую нашим землякам, - сообщила администрация Осташковского городского округа.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи могут все желающие.