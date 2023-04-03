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НовостиПолитика3 апреля 2023 18:38

В Торжке похоронят трёх бойцов, погибших в ходе СВО

Прощание состоится 4 апреля в городском ДК
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Торжке похоронят трёх погибших бойцов

В Торжке похоронят трёх погибших бойцов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

4 апреля 2023 года в Торжке состоится церемония прощания с погибшими в ходе СВО бойцами Игнатом Бондарем, Иваном Корсакасом, Андреем Соловьевым.

Траурная церемония начнется в 11:00 в городском Доме культуры на площади Ананьина, 8.

- Игнат Иванович Бондарь, Иван Андреевич Корсакас, Андрей Викторович Соловьев навсегда останутся в нашей памяти и в наших сердцах - настоящими мужчинами, патриотами России, достойно, с честью исполнившими свой долг перед Родиной, - выразила соболезнования родным и близким бойцов администрация города Торжка.