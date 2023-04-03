В Тверской области простились с погибшим входе СВО офицером Андреем Бабошиным

В Тверской области простились с погибшим в СВО офицером Андреем Бабошиным Фото: VK/Роман Крылов

3 апреля в Ржевском муниципальном округе Тверской области простились с погибшим в ходе СВО офицером Андреем Бабошиным.

- Он выполнил свой солдатский долг. Он жил среди нас и теперь продолжит жить в нашей памяти, а благодарность за его подвиг навечно останется в наших сердцах. Мы будем рассказывать об Андрее Александровиче нашим молодым ржевитянам, следующим поколениям. Мы скорбим вместе с вами, дорогие родные. Примите искренние соболезнования от всех жителей Ржевского муниципального округа и меня лично, - сообщил на своей странице в соцсети глава округа Роман Крылов.

Андрей Бабошин родился в Ржевском районе, окончил школу в поселке Чертолино, затем - военное училище.

С воинскими почестями героя похоронили на кладбище в деревне Зайцево Ржевского округа.