МЧС Тверской области предупреждает жителей о высоком половодье в Жарковском и Максатихе

МЧС предупреждает о высоком половодье в районах Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Тверской области объявлено штормовое предупреждение в связи с разливом рек Молога и Межа.

С 3 по 7 апреля на реке Межа у пгт. Жарковский уровень воды будет превышать отметку опасные явления "Высокое половодье" 800 см (172.00 м БС) с возможностью завершения.

- Началось затопление поймы и расположенных в ней некапитальных сооружений и участков дорог. По состоянию на 8:00 утра уровень воды достигал отметки 818 см (172.18 м БС), изменение за сутки составляет +23 см, - сообщили в МЧС.

На реке Молога у поселка Максатиха(ГП Фабрика) уровень воды превысил отметку "Высокое половодье" 420 см (130.20 м БС) с возможностью завершения. Затоплены низинные участки. Уровень воды в 8:00 утра составлял 431 см (130.31 м БС), изменение за сутки составляет +4 см.

Спасатели рекомендуют жителям соблюдать меры личной безопасности в случае попадания в зону подтопления.