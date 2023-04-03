В Твери отменён режим повышенной готовности, введённый из-за половодья

Скоро рыбак в Твери от воды освободится. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

3 апреля власти Твери отменили режим повышенной готовности, введённый на минувшей неделе из-за половодья. На сайте горадминистрации опубликовано постановление о переводе органов, ответственных за ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в режим повседневной деятельности.

Сообщается, что это сделано в связи с нормализацией уровня воды в реках Твери.

Напомним, режим повышенной готовности действовал в областной столице с 27 марта.

Наглядно спад уровня воды в Волге можно наблюдать по бронзовому рыбаку на пристани горсада. Если его сапоги сухие, и воды на пешеходной части набережной ещё нет, то уровень воды по замерам гидропоста не превышает 299 сантиметров. А вот если вода достигнет колен рыбака, значит её уровень уже 518 см. В конце минувшей недели рыбак стоял в воде почти по грудь.