Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды3 апреля 2023 16:20

В Твери открывается выставка работ преподавателей художественной школы имени Серова

Запланированы также мастер-классы, которые проведут педагоги художественной школы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Горьковка приглашает на выставку «Путешествие в прекрасное». Фото: tverlib.ru

Горьковка приглашает на выставку «Путешествие в прекрасное». Фото: tverlib.ru

«Путешествие в прекрасное» - так называется открывающаяся в Твери выставка работ преподавателей художественной школы имени Серова (6+).

С экспозицией можно будет познакомиться в зале искусств Тверской областной библиотеки имени Горького. Откроется она 4 апреля.

Преподаватели школы имени Серова - профессиональные художники, чьи работы отмечены на областных, российских и даже международных выставках.

В экспозиции, открывающейся в Горьковке, можно будет познакомиться с натбрмортами, пейзажами, портретами и книжными иллюстрациями, выполненными в разных техниках: акварель, масло, линогравюра, темпера, цветные карандаши.

- Проект приурочен к году педагога и наставника. Включает в себя выставку и мастер – классы преподавателей школы, - сообщает Горьковка.

С мастер-классами можно познакомиться на сайте виртуального музея библиотеки (12+)