По данным на 3 апреля 2023 года в Твери уровень воды в Волге снизился ещё на 20 сантиметров

Волжская вода в этом году подтопила пристань речного вокзала. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

По данным замеров гидропоста за последние сутки уровень воды в Волге в Твери снизился ещё на 20 см. Замеры на гидропосту проводились в 8 утра 3 апреля. Уровень Волги был 491 сантиметр (вчера в то же время вода держалась отметки 511 см).

Напомним, что максимального значения уровень Волги достиг 31 марта - 573 см. В тот день волжской водой подтопило пристань речного вокзала. После этого половодье пошло на спад.

Минимальное значение уровня воды в Волге в 2023 году фиксировалось 14 марта - 144 сантиметра.