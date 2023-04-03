В Осташковском округе Тверской области размыло мост, движение перекрыто

В воду сошёл край дороги с покрытием у поселка Сиговка Фото: vk.com/seliger_news

В ночь на 3 апреля частично размыло мост у посёлка Сиговка в Осташковском округе. В воду сошёл край дороги с покрытием. Автомобильное движение по мосту перекрыто, объезд организован по окружной дороге через деревню Верхние Котицы.

- Мост располагается на дороге второго класса, находящейся в ведении области, - сообщила редакции "СЕЛИГЕР" (Осташков) заместитель главы администрации Осташковского городского округа Светлана Темирбулатова. - Обслуживает её местное ДРСУ. Представители дорожной службы уже осуществляют на месте работы по укреплению дороги и устранению повреждений. До окончания работ гражданам придётся пользоваться объездной дорогой. Школьные перевозки также будут осуществляться через деревню Верхние Котицы.