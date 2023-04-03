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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:46

Роспотребнадзор Тверской области предупреждает граждан о новых видах мошенничества

Будьте бдительны
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники по телефону представляются специалистами ведомства

Мошенники по телефону представляются специалистами ведомства

Фото: Татьяна Коркина

Управление Роспотребнадзора по Тверской области предупреждает граждан о новых видах мошенничества, совершаемых якобы от имени служащих Роспотребнадзора.

Неизвестные звонят в государственные и коммерческие организации и предлагают провести денежные средства на банковские счета, либо передать наличными для участников спецоперации.

Управление убедительно рекомендует проявлять бдительность, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно сообщать правоохранительные органы и управление по телефону: (4822) 34-22-11.