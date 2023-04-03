Жителей Тверской области приглашают на массовые субботники

В Тверской области проходят субботники Фото: ПТО

В Тверской области начались массовые субботники. Первыми на уборку территорий вышли жители Вышневолоцкого округа, Фировского и Бежецкого районов. Люди наводят порядок в скверах, парках отдыха, на территориях образовательных организаций и учреждений культуры.

Участие в уборке принимают представители общественных организаций, студенты, сотрудники государственных и муниципальных органов власти и учреждений, предприятий, а также неравнодушные жители региона.

Кроме того, в этом году в регионе будет реализован масштабный экологический марафон по уборке территорий зон отдыха и берегов водоемов от мусора в рамках всероссийских акций "Вода России" и "Зеленая Весна". Субботники будут организованы с 22 апреля по 31 мая.