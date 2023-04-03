Житель Тверской области в пьяной драке убил знакомого

СК завершил расследование убийства, уголовное дело направлено в суд Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

По версии следствия, с 9 января 2023 года в квартире в Кашине, мужчина со своим знакомым распивали спиртные напитки. 17 января хозяин квартиры решил прогнать приятеля, завязалась драка. Гость избил хозяина квартиры, от травм мужчина умер через два дня.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.